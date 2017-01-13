Tom Ford создал новую «орхидею»

Бренд Tom Ford пополнил коллекцию своих ароматов-«орхидей», выпустив парфюмерную воду Velvet Orchid Lumière, сообщил «Ленте.ру» представитель бренда в пятницу, 13 января.

Аромат открывается нотами мандарина, итальянского бергамота, меда, сахарного тростника и экстракта рома. Ноты сердца — абсолю жасмина, масло дамасской розы и орхидеи: одна — сорта Cattleya Leopoldii, вторая — специально выведенная для Тома Форда селекционером из Сан-Диего Фредом Кларком Tom Ford Black Orchid. База — ладан, сандал и мирра.

Аромат заключен в классический ардекольный флакон Tom Ford из рифленого стекла с матовым темно-пурпурным покрытием. Парфюмерная вода будет продаваться в России по цене от 6200 рублей (за флакон емкостью 30 миллилитров).

Бренд Tom Ford основан американским дизайнером и модельером Томом Фордом. Широкую известность он получил, работая на посту креативного директора в модных домах Gucci и Yves Saint Laurent. Парфюмерное подразделение бренда входит в корпорацию Estee Lauder.

Одна из новинок компании — новые ароматы в линии Private Blend: Vert D'encens с нотами ладана, смолы и хвои, Vert Boheme с нотами сицилийского апельсина и магнолии и Vert des bois с экстрактом почек тополя и узо.