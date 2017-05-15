Что с лицом?

Необычно холодная и влажная погода в апреле и мае нынешнего года внесла определенные коррективы и в выбор косметики: женщинам пришлось дольше, чем обычно, использовать средства, защищающие кожу от неблагоприятных внешних воздействий. Но лето все же не за горами: «Лента.ру» рассказывает об актуальных трендах в макияже, новинках косметических коллекций наступающего сезона и популярных летних ароматах, а также дает рекомендации по уходу за кожей.

Сберечь и улучшить

Как считают специалисты-дерматологи, главное в уходе за кожей — питание и увлажнение. Причем увлажнять кожу нужно не только зимой, когда она страдает от холода, ветра и «пересушенного» воздуха в помещениях с центральным отоплением, но и летом, когда на нее воздействуют солнечные лучи. Один из ведущих трендов в уходе — увлажняющие средства, содержащие термальную воду. «Дело не только в освежающих свойствах воды, но и в более глубоком действии на кожу, подвергающуюся неблагоприятному воздействию окружающей среды, — комментирует Наталия Медведева, врач-дерматолог, медицинский эксперт марки La Roche-Posay. — Летом ультрафиолетовые лучи повреждают кожу, что приводит к ее обезвоживанию, а также вызывают образование повышенного количества свободных радикалов, чему способствует и загрязнение в атмосфере. Термальная вода обладает не только увлажняющим, но и антиоксидантным действием благодаря высокой концентрации селена в составе и оказывает успокаивающее, смягчающее и противовоспалительное действие». Эти свойства очень полезны на отдыхе, где всегда есть риск мелких повреждений кожи и солнечных ожогов. Термальную воду используют не только в спрее, который можно наносить на кожу лица и тела в любое время дня, но и в других формах, в частности в составе увлажняющего молочка.

Другой тренд в уходе за кожей — натуральные компоненты в кремах и масках: вытяжки из виноградных косточек и северных ягод, морская соль и фруктовое пюре. Если раньше натуральные компоненты применяли в виде экстрактов, полученных лабораторным путем, то теперь все более популярными становятся средства из свежих фруктов, ягод и масел, которые смешивают в специальных бьюти-барах и используют в течение нескольких дней после изготовления: в их состав не входят консерванты, поэтому у такой косметики ограниченный срок годности.

«В Европе и Америке работают целые исследовательские институты, которые изучают влияние средств ухода за кожей на здоровье человека и создают строгие списки нежелательных ингредиентов, — отмечает Ольга Бирюкова, эксперт сети магазинов натуральной косметики Organic Shop. — Среди самых актуальных трендов в натуральной косметике я бы назвала скрабы, маски, кремы и бальзамы, которые можно приготовить самостоятельно из натуральных продуктов, как это когда-то делали наши мамы и бабушки. Средства из растительных масел, фруктов, ягод, соли, тростникового сахара могут храниться в холодильнике всего пару дней и действуют на кожу и волосы мягко и деликатно». По словам эксперта, «тренд натуральности» заинтересовал престижные SPA-салоны и отели класса люкс, где косметологи готовят скрабы и маски непосредственно перед процедурами, смешивая на глазах у клиентов свежие ягоды, масла и травы.

Термальная вода в спрее и молочко Lipikar Lait на ее основе, La Roche-Posay Фото: La Roche-Posay Средства с термальной водой хорошо увлажняют кожу в течение дня. 1 /9

Блеск и краски

Ведущий тренд в макияже — винтажные образы в духе 70-х и 80-х, прежде всего блестящие хайлайтеры на скулах и броские тени для век. По мнению экспертов компании Nars, в макияже глаз нет никаких правил относительно цвета: актуальны все цвета от золотисто-коричневых до голубых и ярко-фиолетовых. Наряду с традиционными тенями визажисты предлагают использовать тени и в других формах: жидкие подводки, мягкие карандаши-стики с перламутровым и металлическим эффектом, которые после нанесения отлично держатся на коже даже в жару.

Особое внимание уделяется ресницам. Визажист Сергей Наумов, основатель косметического бренда Sergey Naumov, предлагает самым смелым модницам экспериментировать: «Самый популярный тренд на Западе — толстые ресницы, слипшиеся, как паучьи лапки, и сумасшедшие разноцветные ресницы». Кроме привычных оттенков туши, модны красные, бордовые и даже желтые. Для глаз Наумов рекомендует «графичный и асимметричный макияж: от линий над складкой века до контрастных теней на разных глазах — для тех, кто не боится экспериментировать и любит ловить на себе взгляды окружающих».

В макияже губ визажисты позволяют себе практически любые фактуры: от матовых помад до глиттера, но в тренде все же матовые губы: они оттеняют яркий макияж глаз и чистую кожу. Популярны матовые помады необычных оттенков: например, у Nars есть «жженая сиена» и «неоновый коралл», у Estee Lauder — почти лиловый ежевичный оттенок, у Givenchy — цвет, максимально приближенный к естественному тону кожи лица, у Smashbox — черные и серые помады. Бьюти-блогер Алина Войнова рекомендует красные и «ягодные» матовые оттенки: «Красный — классика на все времена уже не первый сезон, а «ягодные» ярко и сочно смотрятся на губах при практически полном отсутствии макияжа глаз (только тушь)». Наносить матовые помады можно плотно в несколько слоев или более тонко (подушечками пальцев или растушевывая кистью). Сергей Наумов рекомендует эффект «зацелованных губ». «Слегка растушеванные помады вокруг контура губ будут экономить время любительниц ярких помад: теперь четкий контур рисовать не обязательно», — считает он.

Не стоит забывать и о трендовом маникюре. Квадратные ногти в нынешнем сезоне уступают место миндалевидным либо овальным любой длины, отмечает Альбина Стаценко, топ-мастер центров красоты Legend New York. «Не выходит из моды французский маникюр разной формы и стиля: классический, угловой, цветной с необычными цветами края: черным, бордовым, золотым, синим, красным», — отмечает она.

Модные тона сезона в маникюре — песочный, лавандовый, персиковый, молочный, розовый, а также яркие и сочные оттенки. «Я не исключаю использование двух ярких лаков в одном маникюре, соединяю разные фактуры и даже несочетаемые цвета — это смело и интересно, выбираю неоновые и «кислотные» лаки, которые сейчас актуальны как никогда», — говорит Альбина Стаценко. Алина Войнова, в свою очередь, рекомендует «олдскульные», по моде 90-х, ногти с хромированной «втиркой».

Коллекция макияжа Follow the Sun, Bobbi Brown Фото: Bobbi Brown Хиты летней коллекции, вдохновленной пляжами Санта-Барбары и Антигуа, — многофункциональный карандаш Glow Stick и пудра с эффектом загара Illuminating Bronzing Powder. 1 /11

Цветут и пахнут

Аромат — завершающий штрих любого образа, поэтому лето — отличный повод пополнить свою парфюмерную коллекцию. В списках парфюмерных бестселлеров появляются новые хиты, а в моду входят новые оригинальные ноты либо неожиданные интерпретации нот привычных и популярных. «Трендом этого лета будут новые «гурманские» и цветочно-фруктовые ароматы, — считает Галина Анни, парфюмер и парфюмерный эксперт, создательница парфюмерного клуба Sweet Sixties. — Гурманские — но без надоевших карамели и пралине, а более изысканные десертные, с засахаренными цитрусами, конфи из груш, тертым миндалем. Будет много цитрусовых соков, апельсиновых корочек, мятного джулепа, имбирного лимонада и инжира в разных видах».

Наряду с «гурманскими» и сладкими ароматами, лето — традиционное время для цветочных нот. Парфюмеры предлагают разнообразные интерпретации одного из самых популярных цветов — розы (от нежного и легкого аромата до насыщенных аккордов розового масла). Кроме того, в тренде горьковатый ирис, жасмин, знойная южная магнолия.

Аромат Aqua Allegoria Bergamote Calabria, Guerlain Фото: Guerlain Центральная нота нового аромата в линии Aqua Allegoria от Guerlain — фруктовый оттенок калабрийского бергамота. 1 /9

Кроме новых нот и аккордов, производители парфюмерии экспериментируют с формами средств. В жаркие летние дни концентрированный аромат духов или парфюмерной воды может показаться навязчивым, и их предлагается заменить на едва ощутимую дымку для волос или тонкий аромат парфюмированного геля, нанесенного на запястья или ложбинку на шее.