Россиянам с сухой кожей предложили спасаться молочком

Дерматологическая лаборатория марки La Roche-Posay представила новое молочко для сухой кожи — Lipikar Lait. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 12 мая. По словам представителей бренда,это средство подходит как младенцам, так и взрослым людям.

Молочко интенсивно увлажняет, смягчает и успокаивает кожу. В нем содержится термальная вода с высоким содержанием селена и ниацинамида, которые успокаивают кожу, снимают зуд и обеспечивают ей продолжительный комфорт.

La Roche-Posay — французский косметический бренд. В состав его продуктов входит термальная вода из источников, расположенных в коммуне с одноименным названием в регионе Новая Аквитания. Источники были официально признаны «общественно полезным объектом» в 1897 году, 1928 началось производство косметики на основе термальной воды. Марка La Roche-Posay основана в 1975 году, в настоящее время принадлежит корпорации L'Oreal.

Одна из новинок марки — специальное средство для проблемной и жирной кожи. Речь идет о тонике Serozink с сульфатом цинка, который регулирует выработку себума, оказывает противовоспалительное действие на кожу и защищает от оксидации.