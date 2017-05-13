Nars предложил румяна оттенка «персикового шампанского»

Косметический бренд Nars представил палетку румян Banc de sable, которая пополнила новую весенне-летнюю коллекцию макияжа марки, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы бренда в субботу, 13 мая.

В палетке три оттенка: «блестящий жемчужный», «золотистая роза» и «персиковое шампанское». Средство можно наносить как сухой кистью, так и влажным спонжем. В первом случае румяна подчеркивают естественность натурального макияжа, во втором — яркость вечернего образа.

Американская марка Nars выпускает косметику с 1994 года, фирма основана французским визажистом Франсуа Нарсом. В 2015 году лицом бренда стала британская актриса Тильда Суинтон. Среди показов, которые обслуживаются с помощью косметики Nars: Alexander Wang, Erdem, Christopher Kane, 3.1 Phillip Lim и Rodarte. В феврале 2017 года компания выпустила книгу об основателе марки Франсуа Нарсе.