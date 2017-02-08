Марка Nars привезла помады для избранных москвичек

Американская косметическая марка Nars выпустила лимитированную коллекцию помады Rita Red Audacious. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

Помада посвящена звезде золотой эпохи Голливуда актрисе и танцовщице Рите Хейворт. Коллекция вышла тиражом в 1000 экземпляров и уже появилась в продаже. Помада помещена в металлический футляр с магнитным замком и гравировкой.

Американская марка Nars выпускает косметику с 1994 года, фирма основана французским визажистом Франсуа Нарсом. В 2015 году лицом бренда стала британская актриса Тильда Суинтон. Среди показов, которые обслуживаются с помощью косметики Nars: Alexander Wang, Erdem, Christopher Kane, 3.1 Phillip Lim и Rodarte.

В конце января другая косметическая марка — M.A.C — представила 12 новых оттенков помад Retro Matte Liquid Lipcolour, которые создают эффект замши на губах.