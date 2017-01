M.A.C предложил женщинам замшевые помады

Американский марка косметики M.A.C представил 12 новых оттенков помад Retro Matte Liquid Lipcolour. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда. По словам производителей, при нанесении они создают эффект замшевой ткани.

Еще один новый продукт — двусторонние стики для контуринга Quiktrik Stick, представленные в разных оттенках.

Фото: M.A.C 1 /2

M.A.C Cosmetics — производитель косметики, штаб-квартира компании располагается в Нью-Йорке. Фирма создана в Канаде в 1984 году. Изначально бренд позиционировал себя как «косметику для визажистов», но затем вышел на массовый рынок. В настоящее время бренд принадлежит фирме Estee Lauder.

В декабре 2016 года марка представила лимитированную коллекцию, созданную в сотрудничестве с певицей Мэрайей Кэри. В нее вошли пудры, помады, тени для век, румяна, карандаши и блески для губ в блестящей упаковке, названные в честь песен популярной исполнительницы: This Is My Night, Diamond Butterfly, Rainbow Interlude, Little Miss Monroe и другие.