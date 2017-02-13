Визажист Франсуа Нарс раскрыл секреты образов супермоделей

Американская марка Nars выпустила книгу, посвященную визажисту и основателю компании Франсуа Нарсу. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

В биографии рассказывается история его жизни и творческого становления от рядового модного фотографа до создателя образов культовых супермоделей 1990-х годов. «Роли визажиста, художника и фотографа для меня неразрывно связаны. Будь то искусство фотографии или макияжа, моя цель остается неизменной — делать людей красивыми и раскрывать в образах их характер», — сказал Нарс.

Книга вышла ограниченным тиражом, в России будет представлено только 75 экземпляров, цена — 6700 рублей.

Фото: Nars

Американская марка Nars выпускает косметику с 1994 года, фирма основана французским визажистом Франсуа Нарсом. В 2015 году лицом бренда стала британская актриса Тильда Суинтон. Среди показов, которые обслуживаются с помощью косметики Nars: Alexander Wang, Erdem, Christopher Kane, 3.1 Phillip Lim и Rodarte.