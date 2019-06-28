Водитель потерял тормоз в захламленной машине и попал в аварию

В английском графстве Гэмпшир водитель устроил ДТП из-за мусора в автомобиле. Об этом сообщает издание Swindon Advertiser.

Легковой Volkswagen остановился на склоне холма. Пока водитель пытался нащупать стояночный тормоз под грудами хлама на сиденьях и под ногами, его автомобиль скатился вниз под собственным весом и врезался в припаркованную машину. В результате столкновения никто не пострадал.

Передние сиденья автомобиля покрывали пакеты из супермаркета, набитые обертками от продуктов, и вырезанные из газет заметки. Возле педалей валялись лотерейные билеты, старые бумаги и переходник для сетевых розеток. Также в салоне лежали садовые цветы, ведра, большие пластиковые контейнеры и утварь для барбекю.

В апреле сообщалось, что жители американского штата Мэриленд вычищали мусор из автомобиля и обнаружили выигрышный билет на сумму 250 тысяч долларов (15,7 миллионов рублей), купленный более недели назад. Он лежал в дверном отсеке.

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