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Семья выгребла мусор из машины и разбогатела

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Жители американского штата Мэриленд вычищали мусор из автомобиля и обнаружили выигрышный билет на сумму 250 тысяч долларов (16,3 миллиона рублей). Об этом сообщает информационный портал UPI.

Случай произошел в понедельник, 1 апреля, в округе Уайкомико. Супруги убирались в машине и нашли в дверном отсеке лотерейный билет Instant Rich, купленный более недели назад. Мужчина тут же проверил результаты розыгрыша. Их билет оказался призовым.

Несколько лет назад американцы уже становились победителями лотереи. Тогда их выигрыш составил 100 тысяч долларов (6,5 миллиона рублей). Любители азартных игр признались, что потратят денежный приз на покупку большого дома.

В 2018 году житель американского штата Мичиган обнаружил, что выиграл миллион долларов по лотерейному билету, который он потерял в автомобиле. 51-летний Питер Делюка купил лотерейный билет еще в октябре, но почти сразу забыл о нем. Спустя два месяца он нашел его в машине и зашел в супермаркет, чтобы проверить выигрыш.

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