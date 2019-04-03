Семья выгребла мусор из машины и разбогатела

Жители американского штата Мэриленд вычищали мусор из автомобиля и обнаружили выигрышный билет на сумму 250 тысяч долларов (16,3 миллиона рублей). Об этом сообщает информационный портал UPI.

Случай произошел в понедельник, 1 апреля, в округе Уайкомико. Супруги убирались в машине и нашли в дверном отсеке лотерейный билет Instant Rich, купленный более недели назад. Мужчина тут же проверил результаты розыгрыша. Их билет оказался призовым.

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Несколько лет назад американцы уже становились победителями лотереи. Тогда их выигрыш составил 100 тысяч долларов (6,5 миллиона рублей). Любители азартных игр признались, что потратят денежный приз на покупку большого дома.

В 2018 году житель американского штата Мичиган обнаружил, что выиграл миллион долларов по лотерейному билету, который он потерял в автомобиле. 51-летний Питер Делюка купил лотерейный билет еще в октябре, но почти сразу забыл о нем. Спустя два месяца он нашел его в машине и зашел в супермаркет, чтобы проверить выигрыш.

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