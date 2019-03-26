Мужчина покопался в набитом кошельке и разбогател

Житель американского штата Мэриленд разбирал переполненный кошелек и обнаружил выигрышный лотерейный билет на сумму 1,2 миллиона долларов (76,9 миллиона рублей). Об этом сообщает информационный портал UPI.

50-летний любитель азартных игр признался, что часто приобретал лотерейные билеты Multi-Match, однако проверял результаты розыгрышей лишь пару раз в месяц, когда его кошелек переполнялся.

Американец вспоминает, что узнал о крупном выигрыше в лотерее Multi-Match от знакомого. Он опасался спугнуть удачу и всячески откладывал проверку итогов игры. Спустя два месяца победитель так и не объявился, и тогда мужчина решил найти купленные когда-то билеты.

Оказалось, выигрышный билет все это время находился в его кошельке. «Неплохое вложение за восемь долларов (512 рублей — прим. «Ленты.ру»)», — пошутил победитель. Американец планирует потратить приз на погашение долгов, покупку дома и путешествия.

В 2018 году сообщалось о жителе штата Коннектикут Чарльзе Дадли (Charles Dudley), который обнаружил в кошельке выигрышный лотерейный билет спустя пять месяцев после его покупки. Когда американец пришел забирать выигрыш, до истечения срока действия билета оставалось всего 23 дня.

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