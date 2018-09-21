Канадец убрался первый раз за девять месяцев и разбогател

Канадец Корнелиус Найокс (Cornelius Naujoks) впервые за девять месяцев разобрал рабочий стол и обнаружил на нем выигрышный лотерейный билет. Об этом сообщил информационный портал News.com.

Житель города Вайткорт, провинция Альберта, приобрел лотерейный билет почти год назад, но забыл проверить его сразу и потерял под грудой бумаг и других лотерейных билетов. Когда Найокс все же решился убраться в кабинете, он нашел билет. Канадец отнес его в магазин, где просканировал и обнаружил, что выиграл 998,7 тысячи канадских долларов (51,2 миллиона рублей).

«Меня переполняли эмоции. Не мог поверить своим глазам, когда увидел все эти нули на экране сканера», — признался мужчина.

Выигрыш канадец планирует потратить на покупку нового дома и машины.

В апреле сообщалось об американке, по ошибке выбросившей лотерейный билет с многомиллионным выигрышем. Однако ее супруг достал его из мусора и перепроверил, так как не хотел думать, что потратил деньги на билет зря.

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