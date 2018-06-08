Американец вернул клиенту забытый лотерейный билет на миллион долларов

В американском штате Канзас продавец вернул лотерейный билет на миллион долларов забывшему его на прилавке клиенту. Об этом сообщил информационный портал ABC News.

Кэл Патель (Kal Patel), чьи родители содержат магазин при заправке, заявил, что не жалеет о своем решении, так как «добрые дела возвращаются помощью, а злые — проблемами».

Выигравший в лотерею мужчина, пожелавший остаться анонимным, купил три билета в другом месте, но заехал на заправку и проверил, являются ли они выигрышными. Два из них он посмотрел, а третий забыл на прилавке. Сотрудники магазина решили проверить его и обнаружили, что в обмен на него можно получить миллион долларов.

Патель понял, о каком клиенте идет речь по описаниям, и попытался найти его дом, но не смог. Тогда он решил дождаться его на заправке.

Друзья обвинили Пателя в том, что он не воспользовался возможностью и не забрал деньги. Но он объяснил, что считает это правильным, к тому же многие сказали ему, что он «восстановил их веру в человечество».

Местная адвокатская фирма выписала Пателю чек на 1200 долларов в благодарность за добрый поступок.

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