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Женщина вписала в лотерейные билеты дату свадьбы и выиграла миллионы

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Жительница австралийского города Мельбурн, штат Виктория, указала в лотерейных билетах дату своей свадьбы и выиграла 9,6 миллиона австралийских долларов (445 миллионов рублей). Об этом сообщает News.co.au.

Женщина купила два лотерейных билета в качестве подарка себе и мужу на 19-ю годовщину брака. Чтобы получить первый приз, требовалось угадать восемь чисел. Она взяла их из даты своей свадьбы и дней рождения детей и отметила в обоих билетах.

Комбинация оказалась выигрышной. Поскольку билеты были заполнены одинаково, приз будет выплачен в двойном размере. Каждый месяц в течение 20 лет победительница будет получать 40 тысяч австралийских долларов (примерно 1,9 миллиона рублей).

Женщина планирует использовать деньги, чтобы расплатиться с долгами и купить новый автомобиль. Кроме того, она и ее муж смогут побывать в Порт-Дугласе — популярном месте отдыха на севере Австралии. Они мечтали об этом со свадьбы, но не могли себе этого позволить.

В январе сообщалось, что американец выигравший в лотерею миллион долларов, скончался через три недели после получения денег от рака в поздней стадии, о котором он не знал.

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