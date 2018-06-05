Американец захотел разменять деньги и сорвал миллионный куш в лотерею

Американец случайно купил лотерейный билет, чтобы разменять крупную банкноту, и сорвал миллионный джекпот. Об этом сообщил новостной портал UPI.

Уильям Уильямс (William Williams) из неблагополучного района Нью-Йорка Бронкс собирался приобрести духи своей девушке Мишель Консепсьен (Michelle Concepcion), но у продавца не оказалось сдачи с купюры в 100 долларов. Тогда он решил купить в автомате лотерейный билет за 20 долларов, чтобы разменять банкноту.

Материалы по теме Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером

«Я выбрал именно билет лотереи $5Million Fortune, потому что как-то раз я выиграл в ней 700 долларов», — объяснил мужчина. Уильямс стер защитный слой на билете и не поверил своим глазам. «Когда я понял, что сорвал куш, я выбежал из магазина и сразу же обрадовал Мишель», — признался он.

Пара планирует потратить деньги на помощь родственникам, а также открыть собственный мотосалон.

В конце мая сообщалось об американце, выигравшем в лотерею два миллиона долларов благодаря любви к нечетным числам. Он признался, что всегда покупал билеты только с номерами, которые не делятся на два без остатка.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!