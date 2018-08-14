Обладательница выигрышного лотерейного билета дважды чуть не упустила его

Жительница американского штата Мичиган Делэйн Пассуччи (Delaine Passucci) чуть не выкинула выигрышный лотерейный билет из-за ошибки сканера. Об этом сообщило издание UPI.

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На следующий день после объявления выигрышных номеров, 47-летняя женщина просканировала билет в магазине, где приобрела его, чтобы узнать сумму выигрыша. Однако аппарат показал ей, что она ничего не получит, хотя угадала пять номеров из шести. Пассуччи повторила процедуру через несколько недель, но получила тот же результат. Когда она была готова выбросить билеты от досады, сотрудник магазина предложил ей проверить билеты у него. Только тогда американка узнала, что ее выигрыш составил 50 тысяч долларов (около 3,4 миллиона рублей).

«Я будто села на американские горки, купив этот билет. Сначала я думала, что ничего не выиграла, потом, что что-то да получу, а затем узнала, что я сорвала куш», — призналась она.

Пассуччи получила деньги в офисе лотереи. Часть выигрыша она планирует пожертвовать церкви, а другую — приберечь на будущее.

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