Штукатур сорвал миллионный джекпот благодаря пропустившей его в очереди женщине

Штукатур из Великобритании Аррон Уолшоу (Arron Walshaw) сорвал миллионный куш в лотерее благодаря пропустившей его в очереди женщине. Об этом сообщает информационный портал BBC News.

Житель города Оссетт, графства Уэст-Йоркшир на севере Англии, отправился в магазин буквально за несколько минут до окончания розыгрыша. 32-летний мужчина подбежал к кассе одновременно с другой покупательницей. Та, заметив, что Уолшоу спешит, пропустила его вперед, и он приобрел лотерейный билет.

Тем же вечером он вместе со своей 23-летней невестой Кери Холл (Ceri Hall) посчитал общие скромные сбережения: на свадебное путешествие оставалось около 50 фунтов (около 4,1 тысячи рублей). На следующее утро пара узнала, что они выиграли один миллион фунтов (82,2 миллиона рублей).

Радостный Уолшоу уверен, что, если бы не вежливость пропустившей его женщины, он бы не успел купить билет. Выигранные деньги он планирует потратить на «свадьбу мечты». Также мужчина хотел бы найти женщину из магазина и поблагодарить ее.

Ранее сообщалось об американском столяре, который доверился интуиции, купил девять лотерейных билетов и вписал в них одни и те же числа. В итоге он выиграл 900 тысяч долларов (56,4 миллиона рублей).

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