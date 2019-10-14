Женщина отвлеклась на яйца и попала под собственный автомобиль

dailymail.co.uk

В английском городе Тентерден, графство Кент, водителя сбил ее собственный автомобиль. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

На записи видно, как женщина в темно-синей куртке и черных джинсах выходит из машины и подходит к придорожному стенду, на котором разложены яйца. В это время ее автомобиль серебристого цвета медленно приближается к ней сзади и сбивает ее. Британка падает и рушит стенд.

Автомобиль остановился в яме. Женщина поднялась на ноги, села в машину и уехала.

Происшествие попало на камеру наружного наблюдения, установленную на близлежащем доме. Его житель сообщил, что, по всей видимости, водитель не получила серьезных повреждений.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!



