Женщина отвлеклась на яйца и попала под собственный автомобиль

В английском городе Тентерден, графство Кент, водителя сбил ее собственный автомобиль. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.
На записи видно, как женщина в темно-синей куртке и черных джинсах выходит из машины и подходит к придорожному стенду, на котором разложены яйца. В это время ее автомобиль серебристого цвета медленно приближается к ней сзади и сбивает ее. Британка падает и рушит стенд.
Автомобиль остановился в яме. Женщина поднялась на ноги, села в машину и уехала.
Происшествие попало на камеру наружного наблюдения, установленную на близлежащем доме. Его житель сообщил, что, по всей видимости, водитель не получила серьезных повреждений.
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