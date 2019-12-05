В Москве на переходе сбили мать с двумя детьми

В Зеленограде водитель автомобиля Lada Largus сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми, одного из них не удалось спасти. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Подъем» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Москвы.

По информации издания, ребенок скончался в машине скорой помощи. Водитель находится на месте, с ним работают сотрудники ГИБДД. Движение на участке затруднено.

Ранее в официальном Twitter-аккаунте Госавтоинспекции Москвы сообщалось, что ДТП произошло в 18:30 на улице Каменка на нерегулируемом пешеходном переходе, а пострадавших госпитализировали.

15 ноября в городе Клинцы Брянской области священник на минивэне Hyundai Grand Starex сбил на пешеходном переходе беременную местную жительницу и ее дочь. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. Девочка не пострадала, у женщины диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы грудной клетки, коленного и локтевого суставов.

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