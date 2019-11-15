Священник сбил на «зебре» беременную россиянку и ребенка

В городе Клинцы священник на минивэне Hyundai Grand Starex сбил на пешеходном переходе беременную местную жительницу и ее дочь. Об этом сообщается на сайте Клинцовской епархии.

Инцидент произошел 13 ноября. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. Девочка не пострадала, у женщины диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы грудной клетки, коленного и локтевого суставов.

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В епархии отметили, что священнослужитель был трезвым, в то же время пешеходный переход был плохо освещен. «К сожалению, никто не застрахован от подобной страшной случайности», — говорится в сообщении.

Служители храма добавили, что усердно молятся о здоровье и благополучии претерпевших.

В декабре 2015 года священнослужитель Иван Петунов, находясь за рулем автомобиля Skoda Fabia, насмерть сбил 53-летнюю женщину на пешеходном переходе в Петрозаводске. За несколько минут до этого он столкнулся с двумя машинами, но скрылся с места ДТП.

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