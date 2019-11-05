На российского священника завели дело об угрозе убийством жене

В отношении клирика Казанского женского монастыря иерея Владимира Покровского возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 («Угроза убийством») УК РФ. Об этом во вторник, 5 ноября, в управлении МВД по Рязанской области сообщили «Интерфакс».

Как пояснили в УМВД, поводом для возбуждения дела стало заявление жены священника: она рассказала, что ее супруг, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избивал ее и угрожал задушить. Кроме того, отдельная экспертиза назначена по факту установления побоев, которые могли быть нанесены потерпевшей. По итогам экспертизы также проведут проверку.

29 октября сообщалось, что иерей Владимир Покровский попросил прощения у своей супруги. Родственники матушки рассказали, что священнослужитель прислал женщине сообщение с просьбой простить его. По их словам, жена боится встречаться с мужем, так как переживает, что он может ее убить.

Тогда же стало известно, что Рязанская епархия на год отстранила священника от службы «за систематическое нарушение церковной дисциплины, выразившееся в злоупотреблении спиртными напитками и жестоком обращении с домочадцами».

Родственники жены Покровского рассказали, что он избил ее 27 октября. У женщины зафиксировали перелом носа, сотрясение мозга и гематомы по всему телу. Сам Покровский утверждал, что женщина получила травмы случайно, когда упала в подъезде. По его словам, жена подала заявление о побоях в полицию, так как ее «из зависти» подговорила на это двоюродная сестра.

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов заявил, что публикации об избиении связаны с желанием феминисток «отбирать детей и отдавать их на воспитание гомосексуалистам» и являются не более чем «феминистским вбросом».

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