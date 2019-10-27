Российский священник открестился от обвинений в избиении жены

Рязанский священник Владимир (Покровский) заявил, что его жена получила травмы в результате падения в подъезде. Женщина обвинила его в побоях якобы ради мести, считает иерей. Его слова приводятся в Telegram-канале издания «Подъем».

«Мы поссорились. Она отказывается лечиться. У нее атрофия ног. Я ей сказал: если не пойдешь лечиться, я с тобой разведусь. (...) Она вот так отреагировала, решила мне насолить. Сейчас она уехала из Рязани к сестре, не берет трубку. Буду мириться с женой», — сказал священнослужитель, уточнив, что показания он пойдет давать завтра, а сегодня, 27 октября, его «владыка вызывает».

Ранее родственники жены рязанского священника рассказали, что медики зафиксировали у женщины перелом носа, сотрясение мозга и гематомы по всему телу. Публикации со ссылками на заявления родственников потерпевшей появились в рязанских СМИ. Заявление женщины о побоях в управление МВД России по Рязанской области иерей сначала объяснял тем, что его супругу «из зависти» подтолкнула на этот шаг двоюродная сестра.

18 мая прошлого года сообщалось, что мировой суд Калужской области признал настоятеля Казанского храма Максима Немыченкова виновным в избиении своей жены Марии и оштрафовал на пять тысяч рублей.

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