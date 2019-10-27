Российского священника обвинили в избиении жены

Родственники жены рязанского священника иерея Владимира Покровского рассказали о том, что женщина была избита своим супругом: медики зафиксировали у нее перелом носа, сотрясение мозга и гематомы по всему телу. Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщает издание «Говорит Москва».

Публикации со ссылками на заявления родственников потерпевшей появились в рязанских СМИ. После этого Рязанская епархия начала проверку в отношении иерея. В то же время Владимир Покровский заявил изданию YA62.ru, что его супруга получила травмы случайно — она якобы упала в подъезде из-за проблем с ногами, которые возникли после четвертого кесарева сечения.

Заявление женщины о побоях в управление МВД России по Рязанской области Покровский объяснил тем, что его супругу «из зависти» подтолкнула на этот шаг двоюродная сестра.

18 мая прошлого года сообщалось, что мировой суд Калужской области признал настоятеля Казанского храма Максима Немыченкова виновным в избиении своей жены Марии и оштрафовал на пять тысяч рублей.

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