Россиянка добилась в ЕСПЧ компенсации за побои со стороны мужа-полицейского

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил жительнице Воронежа, которую регулярно избивал муж-полицейский, компенсацию в размере 7,5 тысячи евро. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя заявительницы Илью Сиволдаева.

По его словам, решение в пользу россиянки было вынесено в связи с признанием «недостатков российской правовой системы для рассмотрения актов насилия в семье». Пострадавшей пришлось более десяти лет добиваться наказания для систематически избивавшего ее мужа, но в 2008 году дело прекратили за истечением сроков давности.

Сиволдаев отметил, что, согласно решению ЕСПЧ, государство не выполнило свои обязательства по статье 3 Европейской конвенции о защите прав человека.

Отмечается, что муж женщины работал подполковником полиции. По информации «Вести. Воронеж», впервые Диана Барсова написала заявление о побоях летом 2006 года. В нем потерпевшая указала, что супруг избил ее кулаками по шее и голове. После звонка в полицию мужчина набросился на жену снова, заломил ей руки и начал душить. На вызов приехали полицейские и забрали нападавшего в отдел, но вскоре отпустили, узнав о занимаемой им должности.

По словам женщины, выпивавший супруг часто бил ее на глазах у ребенка, выворачивал руки, заставлял извиняться. Барсова постоянно жила в страхе, испытывая физическое и психологическое давление. При этом она боялась жаловаться на мужа, опасаясь остаться без средств к существованию из-за его увольнения из милиции.

Ранее ЕСПЧ присудил компенсацию морального вреда жертве домашнего насилия в России Валерии Володиной. Она получила 20 тысяч евро за пережитые насилие и преследования со стороны бывшего мужа и бездействие правоохранительных органов. Кроме того, в своей жалобе в ЕСПЧ женщина утверждала, что «существующие в России правовые механизмы не достаточны для борьбы с проблемой домашнего насилия и дискриминируют женщин».

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