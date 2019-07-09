ЕСПЧ присудил компенсацию жертве домашнего насилия в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч евро жертве домашнего насилия в России Валерии Володиной. Об этом сообщает ТАСС.

Володина жаловалась на побои, похищение, преследование и угрозы со стороны бывшего мужа. Она заявила, что мужчина избил ее во время беременности, из-за чего ей пришлось сделать аборт. Кроме того, женщина рассказала, что бывший возлюбленный испортил тормозную систему ее автомобиля, украл у нее сумку с паспортом и два мобильных телефона.

В 2016 году Володина пыталась скрыться от мужчины, но он выследил ее и силой увез в Ульяновск. Уточняется, что женщина обращалась в полицию или больницу, чтобы зафиксировать побои, но уголовные дела в отношении ее мужа не возбуждались.

В 2018 году бывший возлюбленный опубликовал в интернете фотографии женщины без ее согласия. Полиция начала расследование по факту вмешательства в личную жизнь, но затем пришла к выводу, что насилие и угрозы насилия в отношении женщины являются результатом ее личных «неприязненных отношений» с мужем и ревности с его стороны.

Кроме того, в своей жалобе в ЕСПЧ женщина утверждала, что «существующие в России правовые механизмы не достаточны для борьбы с проблемой домашнего насилия и дискриминируют женщин».

Согласно решению суда, российские власти «не выполнили вытекающее из Европейской конвенции по правам человека обязательство защитить ее от насилия». Суд постановил, что в деле Володиной были нарушены статья 3 («Запрет бесчеловечного или унижающего достоинство обращения») и статья 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод («Запрет дискриминации»). Также суд отметил, что в российском законодательстве существую пробелы, показывающие, «что власти не признают важность проблемы домашнего насилия в России и дискриминационного эффекта, который насилие оказывает на женщин».

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