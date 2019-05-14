В российской полиции похвалили декриминализацию домашнего насилия

В России на полицейском учете стоят почти 100 тысяч дебоширов, и в МВД считают этот показатель достижением после принятия закона о декриминализации домашних побоев. Об этом говорится в опубликованной в журнале «Полиция России» статье с комментарием начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов генерал-лейтенанта полиции Юрия Валяева.

Валяев указал, что к началу 2019 года на учете из-за дебоша стояло более 88 тысяч человек, и добавил, что «перевод побоев в сферу административного производства положительно повлиял на профилактическую работу полиции, направленную на предупреждение тяжких и особо тяжких преступлений против личности». По его словам, такие нарушители ставятся на учет в ОВД, где «целенаправленно корректируют их поведение».

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Генерал-лейтенант выступил за наказание дебоширов не штрафами, а арестом, исправительными и обязательными работами. Он отметил, что оплата штрафа обычно происходит из семейного бюджета, и это может спровоцировать новые бытовые конфликты.

При этом Валяев согласился, что «в отдельных случаях» полиция недостаточно серьезно реагирует на сообщения о семейном насилии, а в возбуждении уголовных дел отказывают из-за «отсутствия системного подхода к изучению материалов проверок». Силовик подчеркнул, что такие случаи вызывают общественный резонанс и дискредитируют работу полиции.

Закон о выводе побоев в семьи из-под уголовной ответственности был принят в феврале 2017 года. Полиция стала игнорировать жалобы избитых женщин, домашние тираны получили возможность безнаказанно бить партнерш, в лучшем случае их наказывают штрафом, который часто выплачивает вся семья. По данным кризисного центра для женщин «Анна», число обращений жертв домашнего насилия резко выросло после февраля 2017-го. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова назвала декриминализацию ошибкой.

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