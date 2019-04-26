На россиянку завели дело об убийстве за спасение сына от отчима-тирана

Жительница Челябинской области убила топором своего сожителя, который постоянно избивал ее и восьмилетнего сына. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

По данным ведомства, в первой половине апреля мужчина напал на пасынка и его мать, которая в ответ ударила его по голове первым, что попалось под руку — топором. Он скончался от полученных травм в квартире. Женщина забрала мальчика и его младшего брата-младенца и уехала к сестре. Та ничего не заподозрила, потому что родственница часто приезжала к ней после ссор с гражданским мужем. Об убийстве стало известно, когда в дом зашел сосед, чтобы узнать, почему семью давно не видно.

По данным следователей, отец семейства злоупотреблял алкоголем и не раз избивал супругу и ее сына. Семья считалась неблагополучной, оба родителя нигде не работали.

По данным издания 74.ru, женщина дала признательные показания. Против нее возбудили дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК).

В настоящее время подозреваемая проходит психиатрическую экспертизу, которая должна выяснить, совершила ли она преступление в состоянии аффекта. За убийство ей грозит до 15 лет колонии.

В марте стало известно, что подросток из поселка Афипский Краснодарского края оговорил себя, чтобы спасти мать. Он взял вину на себя за убийство отца по совету адвоката. Мать несовершеннолетнего созналась на допросе, что ударила кухонным ножом мужа, который напал на нее будучи нетрезвым.

Согласно официальным данным, каждая пятая жительница России подвергается насилию со стороны партнера. Декриминализация побоев привела к тому, что требовать правосудия женщинам стало сложнее, так как в 90 процентах случаев им отказывают в возбуждении уголовного или даже административного дела.

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