Полицейский почти год игнорировал жалобы россиянки на побои и дождался ее смерти

Участковый из Архангельска десять месяцев игнорировал жалобы россиянки на ее сожителя, который впоследствии забил женщину до смерти. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, погибшая от рук сожителя 34-летняя женщина жаловалась участковому на побои с октября 2016-го по июль 2017 года. 23 июля 2017 года мужчина напился и нанес ей около 115 ударов руками, ногами и подручными предметами по голове и телу. Вскоре она скончалась на месте от полученных травм. Сожителя приговорили к 18 годам колонии особо строгого режима.

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Бывшего участкового обвинили по части 2 статьи 293 УК («Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека»). По мнению следователей, смерть россиянки можно было бы предотвратить, если бы полицейский вовремя привлек к ответственности ее сожителя. Свою вину игнорировавший жалобы на побои участковый отрицает.

22 марта по аналогичной статье был обвинен участковый Нижегородской области. 13 августа 2018 года местная жительница обратилась к нему с заявлением на зятя, избившего ее дочь. 15 августа полицейский вынес постановление об отказе в возбуждении дела. Спустя две недели, 1 сентября, муж забил женщину до смерти.

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