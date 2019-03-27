Российский подросток оговорил себя ради спасения матери

16-летний житель поселка Афипский (Краснодарский край), обвиняемый в убийстве отца, признался, что оговорил себя, чтобы защитить свою мать. Об этом на своей странице в Facebook рассказал краснодарский адвокат Алексей Аванесян, опубликовав фотографию признания.

«Я хотел защитить маму и взял вину на себя», — говорится в сообщении.

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По словам Аванесяна, оговорить себя подростку и его матери посоветовал адвокат по соглашению, который работал на этапе предварительного следствия и пообещал в суде гарантированный условный срок. За 200 тысяч рублей государственный защитник также предложил «экспертизу по аффекту», а за полмиллиона рублей — переквалификацию обвинения на самооборону.

Во время допроса мать подростка, единственная свидетельница преступления, созналась в том, что защищалась от насилия пьяного мужа и нанесла ему один удар кухонным ножом. Она добавила, что записала на диктофон разговоры с предыдущим адвокатом, и обещала предоставить их суду.

«Царица доказательств была сегодня выпорота публично, ведь все обвинение было построено исключительно на признательных показаниях подростка», — резюмировал Аванесян.

Подростка судят по части 1 статьи 105 УК («Убийство»). По версии следствия, в ночь на 23 декабря его 47-летний пьяный отец стал оскорблять и избивать мать, и мальчик решил заступиться за нее, ударив отца ножом в грудь. Мужчина скончался в больнице. 6 марта подросток признал вину в убийстве.

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