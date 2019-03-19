Адвокат фигуранта дела «Сети» назвал доказательства следствия ущербными

Следователи не смогли предоставить доказательств того, что один из фигурантов дела «Сети» Виктор Филинков участвовал в террористическом сообществе, рассказал изданию «Открытые медиа» адвокат подсудимого Виталий Черкасов

По данным издания, в ходе предварительного следствия, длившегося более года, не было предоставлено никаких новых доказательств. Версия следствия строится на показаниях других фигурантов дела «Сети», которые они давали в первые часы после задержания под пытками и впоследствии отказывались от своих слов.

По словам Черкасова, в первые 30 часов после задержания его подзащитный Филинков был напуган и «не понимал того, что происходит, поэтому оговорил себя». Он также не имел статуса задержанного или подозреваемого и не мог воспользоваться услугами адвоката.

Черкасов также указал на «недостоверные и недопустимые» доказательства, а именно — документы о структуре организации «Сеть», в которых не содержится никаких данных о конкретных людях. Имеющиеся данные следствия он считает «ущербными»

В октябре 2017 года было возбуждено дело о создании террористического сообщества и намерении подорвать государственный суверенитет против 11 активистов-антифашистов в возрасте от 20 до 30 лет из Пензы и Санкт-Петербурга. ФСБ считает, что они собирались устроить мятежи и взрывы по всей стране. Семьи обвиняемых уверены, что они просто занимались страйкболом. Илья Шакурский, Дмитрий Пчелинцев, Игорь Шишкин, Арман Сагынбаев и Филинков заявляли, что дали признательные показания под пытками. Молодым людям грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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