Фигурантов дела «Сети» заранее внесли в список террористов и экстремистов

Фигуранты дела о террористическом сообществе «Сеть» были внесены в федеральный перечень террористов и экстремистов. Об этом говорится в Twitter-аккаунте проекта «ОВД-Инфо».

В список добавлены имена Виктора Филинкова, Юлия Бояршинова и Игоря Шишкина.

Ранее в перечне были имена семерых из 11 обвиняемых: Ильи Шакурского, Василия Куксова, Дмитрия Пчелинцева, Андрея Чернова, Армана Сагынбаева. Максима Иванкина, Михаила Кулькова. Таким образом, к террористам и экстремистам сейчас не причислен только Егор Зорин, который находится под домашним арестом и давал показания на своих товарищей.

Внесение имени в список террористов и экстремистов возможно после вынесения приговора. Дело «Сети» пока не рассматривалось по существу.

Уголовное дело о создании террористического сообщества и намерении подорвать государственный суверенитет было возбуждено в октябре 2017-го против 11 активистов-антифашистов в возрасте от 20 до 30 лет из Пензы и Санкт-Петербурга. ФСБ считает, что они участвовали в организации под названием «Сеть» и собирались устроить мятежи и взрывы по всей стране. Семьи обвиняемых уверены, что они просто занимались страйкболом. Илья Шакурский, Дмитрий Пчелинцев, Виктор Филинков, Игорь Шишкин и Арман Сагынбаев заявляли, что дали признательные показания под пытками. Молодым людям грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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