Путин усомнился в физической возможности пыток в микроавтобусе

Президент России Владимир Путин указал на необходимость проверки факта применения пыток к фигурантам «Нового величия» и «Сети». Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передает «Интерфакс».

«Вы говорите, что сотрудники ФСБ пытали обвиняемых в микроавтобусах. Но они не работают в автобусах. Их там нет физически, там работает Росгвардия или полиция. Хотя, если это действительно так, это абсолютно недопустимо», — отметил Путин.

Ранее на заседании президент обратил внимание на проблему переполненности российских тюремных камер. «Недопустимо, когда люди десятками сидят в одной камере», — сказал он.

Уголовное дело о террористическом сообществе «Сеть», созданном активистами-антифашистами, было возбуждено в октябре 2017 года. Семьи обвиняемых утверждали, что молодые люди занимались страйкболом. Несколько фигурантов дела заявляли о пытках.

Десять фигурантов дела «Нового величия» обвиняют в создании экстремистского сообщества и участии в нем (части 1 и 2 статьи 282.1 УК), «Мемориал» признал их политзаключенными. Согласно материалам дела, лидером и инициатором создания движения был человек, внедренный силовиками.

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