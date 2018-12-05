Льва Пономарева посадили на 25 суток

Правозащитник Лев Пономарев приговорен Тверским судом Москвы к 25 суткам ареста за пост с призывом приходить на акцию в поддержку фигурантов «пензенского дела» и дела «Нового величия». Об этом сообщается в среду, 5 декабря, в Twitter Объединенной группы общественного наблюдения (ОГОН).

Материалы по теме «Будут и дальше сажать детей» Полицейские провокаторы создали кружок экстремистов. Пострадают подростки

Суд признал 77-летнего правозащитника виновным в повторном нарушении порядка проведения акции (часть 8 статьи 20.2 КоАП).

На суде адвокат Пономарева Олег Еланчик назвал дело против своего подзащитного политически мотивированным и нашел в нем «фатальные нарушения». По словам второго адвоката, Ирины Яценко, правозащитник не писал пост с призывом, а сделал репост записи с сайта «Эха Москвы», под которой не было подписи автора. Она добавила, что Пономарев пытался согласовать акцию и уведомлял о ней власти.

Льва Пономарева задержали дома поздно вечером 2 декабря. Акция «За наших и ваших детей» прошла в нескольких российских городах 28 октября, была несогласованна и закончилась задержаниями.

Десять фигурантов дела «Нового величия» обвиняют в создании экстремистского сообщества и участии в нем (части 1 и 2 статьи 282.1 УК), «Мемориал» признал их политзаключенными. Согласно материалам дела, лидером и инициатором создания движения был человек, внедренный силовиками.

Уголовное дело о террористическом сообществе «Сеть», созданном активистами-антифашистами, было возбуждено в октябре 2017 года. Семьи обвиняемых утверждали, что молодые люди занимались страйкболом. Несколько фигурантов дела заявляли о пытках.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!

*** Редакция «Ленты.ру» ищет героев, которые могут рассказать о трудностях жизни, связанных с бедностью. Если у вас или ваших знакомых не хватает денег на базовые потребности (минимальный набор продуктов, одежду и так далее), и вы вынуждены искать способы выживания в этих условиях, поделитесь своими историями с нами. Пишите по адресу: russia@lenta-co.ru