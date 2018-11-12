Фигурант дела «Сети» сбежал из России и обратился в ЕСПЧ

Свидетель по делу о террористическом сообществе «Сеть» в Пензе Илья Капустин, эмигрировавший из России, подал в Европейский суд по правам человека жалобу на применение пыток и угрозы российских силовиков, сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Капустина Максима Никонова.
В заявлении говорится, что власти нарушили статьи Конвенции о праве на личную неприкосновенность и запрете на пытки.
Капустин был задержан в Санкт-Петербурге в начале года. По словам потерпевшего, его заковали в наручники, били электрошокером и требовали предоставить данные о знакомых, угрожая «выбросить где-нибудь в лесу и переломать ноги», после чего сотрудники ФСБ обыскали его дом и изъяли технику.
Следственный комитет России отказался возбуждать уголовное дело о применении к нему пыток.
Уголовное дело о террористическом сообществе «Сеть» было возбуждено в октябре 2017 года. В Пензе арестовали семерых активистов-антифашистов, в Петербурге были отправлены под стражу еще двое. По версии следствия, молодые люди создали группу, целью которой была «террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма», однако их родственники утверждают, что парни занимались страйкболом. Несколько обвиняемых по делу «Сети» сообщили о пытках.