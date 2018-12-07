Льву Пономареву скостили срок

Мосгорсуд сократил срок ареста правозащитнику Льву Пономареву за пост с призывом приходить на акцию в поддержку фигурантов «пензенского дела» и дела «Нового величия», сообщили «Ленте.ру» в суде.

Суд счел приговор первой инстанции слишком суровым. Пономарев проведет под арестом 16 суток — на 9 дней меньше назначенного ранее срока. В остальной части постановление суда, в том числе и в части квалификации деяния, оставлено без изменения.

Как сказано в решении суда, оглашенном на открытом заседании, «доводы стороны защиты не содержали правовых аргументов, влекущих отмену решения».

5 декабря Тверской суд Москвы приговорил 77-летнего правозащитника к 25 суткам ареста. Его признали виновным в повторном нарушении порядка проведения акции (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Во время суда его защитники отмечали, что Пономарев не писал призывы, а сделал репост записи с сайта «Эха Москвы», под которой не было подписи автора. Также он известил власти об акции и пытался согласовать ее.

Несогласованная акция «За наших и ваших детей» прошла в нескольких российских городах 28 октября и закончилась задержаниями.

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