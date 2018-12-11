Путин обратил внимание на переполненность тюрем в России

Президент России Владимир Путин обратил внимание на проблему переполненности российских тюремных камер, сообщает RT.

«Недопустимо, когда люди десятками сидят в одной камере», — отметил глава государства на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

В середине ноября заместитель начальника ФСИН Валерий Максименко заявил, что исправительные колонии для бывших сотрудников полиции заполнены и необходимо строить новые. Он предположил, что рост числа осужденных силовиков связан с антикоррупционными мероприятиями.

По данным ФСИН, в 707 исправительных колониях России отбывают наказание 571 тысяча заключенных.

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