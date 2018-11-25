Силовикам нашли новые места в тюрьмах

В колониях строгого режима для осужденных правоохранителей преодолен дефицит мест. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).

В ведомстве рассказали, чтобы были приняты меры «по созданию дополнительных мест для размещения бывших работников судов и правоохранительных органов в колониях строгого режима».

Ранее 14 ноября заместитель начальника ФСИН Валерий Максименко заявил, что исправительные колонии для бывших сотрудников полиции заполнены и необходимо строить новые. Он предположил, что рост числа осужденных силовиков связан с антикоррупционными мероприятиями.

По данным ФСИН, на 1 ноября 2018 года в России числится 571 тысяча заключенных, они содержатся в 707 исправительных колониях.

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