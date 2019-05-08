Россиянин ворвался в приют для жертв домашнего насилия и забрал детей

Житель Дагестана сломал железную дверь, вломился в укрытие для жертв домашнего насилия и забрал трех детей у скрывавшейся там бывшей жены. Об этом в своем Facebook написала журналистка Светлана Анохина.

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«Девочка новая, поступила 22 апреля с тремя детьми. Муж избивал ее, взял вторую жену и издевался над ней вместе со второй женой. Мы сейчас ее прячем, хотим бороться за детей и отправить ее в другой город. Здесь ей небезопасно», — цитирует Анохина сообщение от работников приюта «Теплый Дом на горе».

В Instagram укрытия говорится, что инцидент произошел в понедельник, 6 мая, «в первый день Священного месяца Рамадан». После того как мужчина забрал детей, он вернулся и угрожал убить их мать.

Сотрудники «Теплого Дома» отметили, что этот человек имеет незакрытую судимость за проникновение в чужое жилище и «недавно лежал в психушке». После того как они подали заявление в полицию, он начал угрожать им и обещал «раскрошить морду». «Сейчас дверь не закрывается, поменять нет денег. Полиция бездействует. Мы боимся, что в следующий раз он придет с оружием, поскольку человек неоднократно судимый», — добавили в приюте.

Вчера в первый день Священного месяца Рамадан в наш приют вломился бывший муж нашей подопечной, которая с 3 детьми скрывалась у нас. Он начал ломиться в дверь, ему не открывали. Наша сотрудница с подопечными и спрятались в комнате и держали дверь. Мужчина сломал нашу дверь и вломился в приют, забрал двоих детей. Потом еще вернулся, угрожал убить свою жену. Сейчас дверь в приют не закрывается, заявление в полицию подали. Наша внутренняя камера зафиксировала проникновение мужчины на нашу территорию. Мы боимся, что в следующий раз он придёт с оружием, поскольку человек неоднократно судимый и угрожает. У нас нет финансовой возможности поставить новую дверь. Также есть необходимость в тревожной кнопке в случае таких ЧП. Вы можете помочь подарить мамам и детям в приюте безопасность - это самая важная помощь в таких случаях. Мамы и дети очень напуганы, мы просим вашей помощи в покупке новой двери. Помочь можно, отправив на нашу карту Сбербанк любую сумму: Карта привязана к номеру 89886477302 или по номеру карты: 5469600033458464 (Евгения В.) ----- Обезопасим матерей и детей от насилия вместе! #дагестан #махачкала #теплыйдомнагоре #приютдлямам #добро05 #добродагестан #зажизнь #домашнеенасилие #насилие #правачеловека #humanrights Фото опубликовано @tepliy_dom_na_gore

В феврале 2017 года был принят закон о декриминализации домашнего насилия, в результате домашние тираны получили возможность избежать реального наказания за избиение партнерши. Полиция стала игнорировать подобные заявления от жертв, в лучшем случае на виновника налагается штраф, который часто выплачивается из бюджета семьи. Организация Human Rights Watch в своем докладе указывала, что принятие закона привело лишь к негативным последствиям. По данным кризисного центра для женщин «Анна», количество жалоб на домашнее насилие резко выросло после февраля 2017-го. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова спустя полтора года после декриминализации признала, что инициатива властей была ошибкой.

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