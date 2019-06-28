В Петербурге появилась картина в поддержку сестер Хачатурян и жертв насилия

Арт-группа «Явь» разместила на одном из зданий в Санкт-Петербурге стрит-арт, посвященный жертвам домашнего насилия и, в частности, сестрам Хачатурян, которых судят за убийство издевавшегося над ними отца. Об этом сообщается в паблике художников во «ВКонтакте».

Инсталляция под названием «Крик» в виде окна, за которым стоят агрессор и просящая о помощи девушка, установлена на фасаде магазина «Большая семья» на улице Мытнинская. Таким образом авторы хотели обратить внимание на безразличие депутатов, полицейских, учителей, соседей, друзей и родственников к проблеме. При этом, по мнению членов арт-группы, в насилии виновата не пострадавшая, а те, кто позволяет и оправдывает жестокость и агрессию.

«В следующий раз, когда решите быть безразличными к синякам своих знакомых или к крикам соседей, подумайте вот о чем: если вам безразлична жизнь других людей, может быть вам все же дорога ваша собственная?» — говорится в публикации.

Марию, Ангелину и Кристину Хачатурян задержали в июле 2018 года по подозрению в убийстве отца. На допросе они рассказывали, что он все время издевался над ними, унижал, заставлял прислуживать ему, не давал ходить в школу и видеться с родными. Девочки также сообщили, что он приставил к ним, заставлял мастурбировать ему, заниматься с ним оральным и анальным сексом. Им предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору, им грозит до 20 лет тюрьмы. Плакаты в их поддержку поднимают на одиночных пикетах и во время массовых акций протеста.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!