Избившего жену российского священника отстранили от службы

Рязанская епархия на год отстранила от службы священника Владимира (Покровского) «за систематическое нарушение церковной дисциплины, выразившееся в злоупотреблении спиртными напитками и жестоком обращении с домочадцами». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Рязанской епархии.

Соответствующий указ издал митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Ранее, 27 октября, родственники жены рязанского священника иерея Владимира рассказали, что ее избил муж: медики зафиксировали у нее перелом носа, сотрясение мозга и гематомы по всему телу. Однако сам священник заявил, что женщина получила травмы случайно — якобы упала в подъезде из-за проблем с ногами, которые возникли после четвертого кесарева сечения. По его словам, она подала заявление о побоях в полицию, потому что ее «из зависти» подтолкнула на этот шаг двоюродная сестра.

На ситуацию отреагировал председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов. Он заявил, что публикации об избиении рязанским священником супруги связаны с желанием феминисток «отбирать детей и отдавать их на воспитание гомосексуалистам» и являются не более чем «феминистским вбросом». «Они муссируют эти темы и при этом врут направо и налево. Просто это фейки такие. И по телевизору — насилие в семье, насилие в семье. (...) Им нужно создать структуру, которая без суда и следствия будет входить в семью, ее разорять, отбирать детей и отдавать их на воспитание гомосексуалистам», — отмечал священнослужитель.

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