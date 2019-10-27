В РПЦ назвали главную цель публикаций об избиении священником жены

Публикации об избиении рязанским священником супруги связаны с желанием феминисток «отбирать детей и отдавать их на воспитание гомосексуалистам». Об этом заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, данная информация — «феминистский вброс». «Они муссируют эти темы и при этом врут направо и налево. Просто это фейки такие. И по телевизору — насилие в семье, насилие в семье. (...) Им нужно создать структуру, которая без суда и следствия будет входить в семью, ее разорять, отбирать детей и отдавать их на воспитание гомосексуалистам», — считает Смирнов. Он добавил, что эта цель уже была достигнута в Бельгии и в США — там проходят ярмарки, где торгуют услугами суррогатных матерей.

Священник подчеркнул, что его коллеги совершают меньше преступлений, чем представители рабочих профессий, например, экскаваторщики. «Я думаю, больше раз в десять тысяч, потому что экскаваторщиков у нас в стране гораздо больше, чем священников», — заявил он, добавив, что из-за повышенного внимания к ним СМИ «получается, что священники потеряли над собой контроль и лупят своих жен».

Ранее 27 октября родственники жены рязанского священника иерея Владимира Покровского рассказали о том, что женщина была избита своим супругом: медики зафиксировали у нее перелом носа, сотрясение мозга и гематомы по всему телу. В то же ее супруг заявил, что женщина получила травмы случайно — она якобы упала в подъезде из-за проблем с ногами, которые возникли после четвертого кесарева сечения. По его словам, она подала заявление о побоях в полицию, потому что ее «из зависти» подтолкнула на этот шаг двоюродная сестра.

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