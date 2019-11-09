Обвиняемого в педофилии священника заподозрили в двух новых преступлениях

Руководитель организации «Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия» священник Николай Стремский, обвиняемый в растлении детей, может стать фигурантом еще двух уголовных дел. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Эльдар Шарафутдинов.

«Два уголовных дела возбуждены по идентичным статьям. Речь идет о 2001 и 2005 годах. Они возбуждены по факту, обвинение по ним Николаю Евгеньевичу не предъявлены», — отметил он.

Уточняется, что причиной возбуждения уголовных дел стало заявление одной из приемных дочерей Стремского, которая давно является совершеннолетней. Не исключено, что следствие прекратит дела, поскольку дополнительные сомнения у адвоката вызывает тот факт, что девушка молчала больше 14 лет.

26 сентября сообщалось, что уголовное дело в отношении 65-летнего Николая Стремского передано в центральный аппарат Следственного комитета России (СКР).

Следствие считает, что с января по август 2018-го Стремский развращал опекаемых и удочеренных им несовершеннолетних, а одну из них изнасиловал. Преступления совершались в поселке Саракташ Оренбургской области. Потерпевшими по делу признаны семеро несовершеннолетних, которые были удочерены или опекались Стремским.

По данным СКР, дочь Стремского Елена и ее муж Виктор Щербаков в августе 2018 года заперли троих несовершеннолетних в гараже и долгое время не выпускали.

Стремскому предъявлены обвинения в изнасиловании, развратных действиях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Его дочери Елене и ее мужу — в незаконном ограничении свободы несовершеннолетних. Решением суда все обвиняемые арестованы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!