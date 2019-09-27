Обвиненного в изнасиловании детей священника лишили опекунства над ними

Священника Николая Стремского, которому предъявили обвинения в развратных действиях и изнасиловании несовершеннолетнего, освободили от обязанностей опекуна восьми детей, изъятых ранее. Об этом сообщили в Министерстве образования Оренбургской области, передает РИА Новости.

Ранее 27 сентября сообщалось, что у Стремского изъяли девять детей — восьмерым из них он приходился опекуном, один был приемным. Детей разместили в образовательных организациях и взяли на полное государственное обеспечение. Они здоровы и продолжают учебу под кураторством министерства образования.

Николая Стремского задержали 23 сентября, через два дня ему предъявили обвинения в изнасиловании, несоблюдении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также в развратных действиях. Потерпевшими по делу признали семерых детей священника, кроме него арестовали его совершеннолетнюю дочь с мужем. На время следствия Стремского отстранили от службы. За Стремского вступились его приемные дети — одна из девочек рассказала, что не сталкивалась с насилием и домогательствами. Другая предположила, что священника «кто-то не любит».

В 2015 году в отношении священника возбудили дело за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Стремский и его жена воспитывают 70 детей — своих и приемных. Это самая большая многодетная семья в России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru