За обвиняемого в педофилии российского священника заступились его приемные дети

История с задержанием священника Николая Стремского по обвинению в изнасиловании детей произошла из-за того, что его «кто-то сильно не любит». Об этом рассказала воспитанница священника Евгения Мирова, передает телеканал «360».

По словам девушки, к ней приезжали незнакомцы и предлагали взятки, чтобы девушка рассказала им про папу. Однако, как утверждает Мирова, в семье все было «очень хорошо». «Просто кто-то очень хочет посадить папу, но они не понимают, что он вырастил 70 детей, и это нелегко, у каждого ребенка разный характер. Но он всегда искал выход из положения, чтобы все было хорошо», — заявила Мирова. Другая приемная дочь, Арина Спасова, заявила, что прожила со Стремскими с семи месяцев до 16 лет и ни разу не испытывала насилия и домогательств.

В 2018 году нескольких приемных детей Стремского отправили в центр реабилитации в качестве наказания. После этого детей «допросили без свидетелей», утверждает Спасова. По ее словам, те, кто их допрашивал, предлагали деньги или покупку телефона в обмен на информацию о приемном отце.

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В семье было установлено правило возвращаться не позднее 22 часов, но однажды три девочки нарушили его и сбежали на прогулку. Тогда Стремский попросил свою дочь Елену и ее мужа найти их. Елена привела девочек в гараж и сказала им постоять там и подумать над поведением. Спасова подчеркнула, что детей не закрывали. 25 сентября Елену и ее мужа арестовали за незаконное лишение свободы.

После задержания священника детей увезли в «Дом детства». Туда никто не хотел ехать, кроме одной девочки, которой якобы пообещали деньги и квартиру за написание заявления на приемного отца. Кто это пообещал, Спасова не знает.

Ранее глава Саракташского совета депутатов Оренбургской области Александр Кучеров заявил, что обвинения против священника пока что выглядят голословными. «Пока это домыслы. Мнения у нас, у сельчан, о нем положительные. Сколько было сделано им! Все мы немножко больные. Мы что, святые что ли? Он такой же человек, поэтому сейчас судить о его поступках я не могу», — сказал Кучеров. В тот же день председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда призвал воздержаться от эмоций и не мешать следствию по делу Стремского.

Николая Стремского задержали 23 сентября, через два дня ему предъявили обвинения в изнасиловании, несоблюдении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также в развратных действиях. Потерпевшими по делу признали семерых детей священника, кроме него арестовали его совершеннолетнюю дочь с мужем. На время следствия Стремского отстранили от службы. В 2015 году в отношении священника возбудили дело за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Стремский и его жена воспитывают 70 детей — своих и приемных. Это самая большая многодетная семья в России.

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