Задержанного за пьяную езду российского священника с 70 детьми снова задержали

В Оренбургской области задержали настоятеля Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия Николая Стремского, который воспитывает 70 приемных детей. Об этом сообщает OrenDaily.

По данным издания, задержание произошло в понедельник, 23 сентября, на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса России, его причины неизвестны. В местной епархии «Оренбург Медиа» заявили, что Стремский находится в отъезде. Там добавили, что не располагают подробными сведениями. В Саракташском районном суде сообщили, что документы об избрании меры пресечения священнику к ним не поступали, пишут «Такие дела». В Следственном комитете и МВД отказались от комментариев.

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Telegram-канал «Урал56.ru» со ссылкой на два источника в правоохранительных органах сообщил, что священника задержали из-за преступления против личности в отношении его приемной дочери. Официально эта информация пока не подтверждена.

Митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин заявил, что епархия в курсе задержания, но не будет принимать никакие решения по поводу Стремского, пока следствие не раскрыло подробности дела. Он отметил, что Стремский — «человек специфический, от него можно ожидать чего угодно».

В 2015 году в отношении Стремского возбудили уголовное дело за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Он пытался скрыться от сотрудников ГИБДД на территории храма. Его отстраняли от службы на время расследования, однако дело прекратили. Священнику разрешили вернуться к служению. Вместе с супругой Стремский воспитывает 70 детей — своих и приемных. Это самая большая многодетная семья в России.

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