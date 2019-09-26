Депутат отреагировал на дело священника фразой «все мы немного больные»

Все обвинения в адрес священника Николая Стремского пока выглядят голословными. Об этом заявил глава Саракташского совета депутатов Оренбургской области Александр Кучеров, передает Telegram-канал «Подъем».

«Пока это домыслы. Мнения у нас, у сельчан, о нем положительные. Сколько было сделано им! Все мы немножко больные. Мы что, святые что ли? Он такой же человек, поэтому сейчас судить о его поступках я не могу», — сказал Кучеров.

Комментируя появившуюся на местных форумах информацию о пристрастии Стремского к алкоголю, депутат отметил, что «на заборах тоже пишут всякое». Он также добавил, что сможет полноценно оценить ситуацию только тогда, когда вина священника будет доказана и появится решение суда.

Ранее председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда призвал воздержаться от эмоций и не мешать следствию по делу Стремского.

Николая Стремского задержали 23 сентября, через два дня ему предъявили обвинения в изнасиловании, несоблюдении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также в развратных действиях. Потерпевшими по делу признали восемь детей священника, кроме него арестовали его совершеннолетнюю дочь с мужем. На время следствия Стремского отстранили от службы.

В 2015 году в отношении священника возбудили дело за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. На время расследования его также отстраняли от службы, но дело прекратили, и священнику разрешили вернуться к служению. Стремский и его жена воспитывают 70 детей — своих и приемных. Это самая большая многодетная семья в России.

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