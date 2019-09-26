Власти отреагировали на арест российского священника за изнасилования детей

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал вопиющей ситуацию с арестом многодетного священника Николая Стремского, обвиненного в изнасилованиях. Об этом сообщило издание Ria56.ru.

«На мой взгляд, не имеет значения, кем работал или кем служил человек, совершивший преступление — священником, генеральным директором или дворником. У нас светское государство, и закон един для всех», — сказал Паслер.

Паслер отметил, что власти помогут детям священника в решении бытовых вопросов.

Стремского задержали 23 сентября. 25 сентября стало известно, что ему предъявили обвинение в изнасиловании, развратных действиях и несоблюдении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Потерпевшими по делу признали семерых детей священника. Кроме священника, арестовали его совершеннолетнюю дочь и ее жена. Священника отстранили от службы на время следствия.

В 2015 году в отношении Стремского возбудили дело за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. На время расследования его отстранили от службы, но дело прекратили, и священнику разрешили вернуться к служению. Стремский и его жена воспитывают 70 детей — своих и приемных. Это самая большая многодетная семья в России.

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