Обвиненному в изнасилованиях российскому священнику запретили служить

Священнику Николаю Стремскому, обвиненному в изнасилованиях, запретили служить. Об этом сообщается на сайте Оренбургской епархии.
Уточняется, что протоиерей запрещен в священнослужении на время ведения следствия.
Стремской воспитывает 70 детей — своих и приемных. 25 сентября стало известно, что ему предъявили обвинение в изнасиловании, развратных действиях и несоблюдении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также арестованы совершеннолетная дочь священника и ее супруг. Потерпевшими по делу признаны семь человек.
В 2015 году в отношении Стремского возбудили дело за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. На время расследования его отстранили от службы, но дело прекратили, и священнику разрешили вернуться к служению.
Семья Стремского признана самой многодетной в России.