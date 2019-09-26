Обвиненному в изнасилованиях российскому священнику запретили служить

Священнику Николаю Стремскому, обвиненному в изнасилованиях, запретили служить. Об этом сообщается на сайте Оренбургской епархии.

Уточняется, что протоиерей запрещен в священнослужении на время ведения следствия.

Стремской воспитывает 70 детей — своих и приемных. 25 сентября стало известно, что ему предъявили обвинение в изнасиловании, развратных действиях и несоблюдении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также арестованы совершеннолетная дочь священника и ее супруг. Потерпевшими по делу признаны семь человек.

В 2015 году в отношении Стремского возбудили дело за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. На время расследования его отстранили от службы, но дело прекратили, и священнику разрешили вернуться к служению.

Семья Стремского признана самой многодетной в России.

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