В РПЦ прокомментировали обвинение в педофилии священника с 70 детьми

Россиян призвали воздержаться от эмоций и не мешать следствию по делу в отношении священника Николая Стремского, которому предъявили обвинение в изнасиловании несовершеннолетних. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, передает в четверг, 26 сентября, ТАСС.

Легойда также напомнил о презумпции невиновности, отметив, что только суд может признать вину или оправдать человека.

Ранее 26 сентября на ситуацию со Стремским отреагировал губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Он назвал ее вопиющей и добавил, что власти помогут детям священника.

Стремского задержали 23 сентября. Через два дня выяснилось, что ему предъявили обвинения в изнасиловании, несоблюдении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также в развратных действиях. Потерпевшим по делу признали восемь детей священника. Кроме него, арестовали его совершеннолетнюю дочь с мужем. На время следствия Стремского отстранили от службы.

В 2015 году в отношении Стремского возбудили дело за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. На время расследования его также отстраняли от службы, но дело прекратили, и священнику разрешили вернуться к служению. Стремский и его жена воспитывают 70 детей — своих и приемных. Это самая большая многодетная семья в России.

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