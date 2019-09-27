У обвиненного в педофилии российского священника изъяли девятерых детей

Из семьи арестованного многодетного священника Николая Стремского изъяли девять детей. Об этом сообщается на сайте правительства Оренбургской области.

Отмечается, что один из детей приемный, еще восемь — опекаемые. Их разместили в образовательных организациях и взяли на полное государственное обеспечение. Дети здоровы и продолжают учебу под кураторством министерства образования.

Днем ранее сообщалось, что приемные дети вступились за Стремского. Они рассказали, что священника задержали, потому что «кто-то его не любит». Одна из опрошенных журналистами девочек также сообщила, что не подвергалась насилию или домогательствам.

Николая Стремского задержали 23 сентября, через два дня ему предъявили обвинения в изнасиловании, несоблюдении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также в развратных действиях. Потерпевшими по делу признали семерых детей священника, кроме него арестовали его совершеннолетнюю дочь с мужем. На время следствия Стремского отстранили от службы. В 2015 году в отношении священника возбудили дело за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Стремский и его жена воспитывают 70 детей — своих и приемных. Это самая большая многодетная семья в России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru