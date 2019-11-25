Пьяный российский депутат насмерть сбил подростка

В селе Сотнур Волжского района Республики Марий Эл местный депутат в состоянии алкогольного опьянения выехал на обочину и насмерть сбил 16-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по республике.

По версии следствия, трагедия произошла вечером 19 ноября. Пьяный депутат превысил скорость и не справился с управлением и совершил наезд. 16-летний местный житель скончался на месте от полученных травм.

В отношении 37-летнего депутата возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»). Он заключен под стражу.

В сентябре в городе Губкине Белгородской области депутат местной областной думы и управляющий директор Лебединского горно-обогатительного комбината (ГОКа) Олег Михайлов сбил 13-летнего подростка на пешеходном переходе. Ребенка госпитализировали, предположительно, с переломом бедра и повреждением плеча. Согласно результатам экспертизы, Михайлов был трезв. Он выразил готовность оказать полное содействие правоохранительным органам в расследовании обстоятельств инцидента и помочь в лечении пострадавшего подростка.

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